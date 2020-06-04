На Трійцю українці відпочиватимуть 3 дні

Православні християни уже зовсім скоро відзначатимуть свято Трійцю, яке цього року випало на 7 червня. У зв'язку з цим українці будуть відпочивати 3 дні. отримавши додатковий вихідний – з 6 по 8 червня, передають Українські Новини.

7 червня православні християни відзначатимуть Трійцю. Свято припадає на неділю, вихідний день. Тому, за законодавством він переноситься на найближчий наступний після нього робочий день.

Тобто, 8 червня в Україні буде офіційний вихідний день. У зв'язку зі святом українці відпочиватимуть три дні: з 6 по 8 червня.

Крім того, Кабінет Міністрів залишає за собою можливість переносити вихідні та робочі дні не пізніше ніж за 3 місяці. При цьому, власник (організації, підприємства) або уповноважений ним орган у цьому випадку повинен за 2 місяці видати наказ про перенесення вихідних днів.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року буде ще 5 додаткових вихідних.

Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми: синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на 3 місяці. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.