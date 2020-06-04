підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 червня 2020, четвер, 06:05 6
Lifestyle 2020-06-04T07:00:03+03:00
Українські Новини
На Трійцю українці відпочиватимуть 3 дні

На Трійцю українці відпочиватимуть 3 дні

Ирина Николенко
трійця, вихідні, вихідні в червні, трійця 2020
Трійця 2020 - українці будуть відпочивати на свято 3 дні. Фото: ulet.pro
Трійця 2020 - українці будуть відпочивати на свято 3 дні. Фото: ulet.pro

Православні християни уже зовсім скоро відзначатимуть свято Трійцю, яке цього року випало на 7 червня. У зв'язку з цим українці будуть відпочивати 3 дні. отримавши додатковий вихідний – з 6 по 8 червня, передають Українські Новини.

7 червня православні християни відзначатимуть Трійцю. Свято припадає на неділю, вихідний день. Тому, за законодавством він переноситься на найближчий наступний після нього робочий день.

Тобто, 8 червня в Україні буде офіційний вихідний день. У зв'язку зі святом українці відпочиватимуть три дні: з 6 по 8 червня.

Крім того, Кабінет Міністрів залишає за собою можливість переносити вихідні та робочі дні не пізніше ніж за 3 місяці. При цьому, власник (організації, підприємства) або уповноважений ним орган у цьому випадку повинен за 2 місяці видати наказ про перенесення вихідних днів.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року буде ще 5 додаткових вихідних. 

Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми: синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на 3 місяці. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Більше новин про: трійця вихідні вихідні в червні трійця 2020

Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на Трійцю 07:15
У НБУ розповіли, за яким графіком працюватимуть на Трійцю 07:00
Мобільні сервіси МВС відновили роботу. Фото: pixabay
Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень 06:40 Інфографіка
Гуртові ціни на полуницю злетіли майже втричі через заморозки 06:28
Нацбанк підвищив курс гривні. Курс валюти на четвер 05:25
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ 13:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok