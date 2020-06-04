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04 червня 2020, четвер, 12:22 5
Суспільство 2020-06-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
МОЗ посилить карантин у разі збільшення кількості хворих на COVID-19

МОЗ посилить карантин у разі збільшення кількості хворих на COVID-19

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Міністерство охорони здоров'я може ініціювати посилення карантину в разі зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, яке вже почалося.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Хочу звернутися до всіх українців: пом'якшення карантину чітко регламентує протиепідемічні заходи. Це користування засобами індивідуального захисту (масками, респіраторами, антисептиками, дотримання соціальної дистанції тощо). Всі ці заходи розроблені провідними фахівцями нашої країни. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, можемо отримати зростання кількості хворих і, як наслідок, МОЗ буде рекомендувати введення додаткових заходів", - сказав він.

Міністр зазначив, що за минулу добу в Україні зафіксовано рекорд за кількістю людей, що одужали  (602 особи) і антирекорд за кількістю нових виявлених випадків (588 осіб).

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 4 червня Київ та 8 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; в список регіонів, які не відповідають критеріям, увійшли Житомирська та Луганська області, Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям пом'якшення обмежень.

Кабінет Міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом 3 днів поспіль критеріям для пом'якшення.

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

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