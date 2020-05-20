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20 травня 2020, середа, 15:01 21
Кабмін 2020-05-20T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня

Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня

Ярина Вацяк
Кабмін, Продовження карантину, карнтин, Послаблення карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, в той же час планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня регулярні авіарейси - не раніше ніж 15 червня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Пропонується встановити з 22 травня по 22 червня на території України карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах. Це так званий адаптивний карантин", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, при введенні пом'якшень будуть враховуватися середня кількість випадків COVID-19 за 7 днів на 100 тис. населення (повинно бути менше 12 осіб), завантаженість ліжко-місць у лікарнях, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією (не більш як 50%), кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуно-ферментним методом (більш як 12 на 100 тис. населення).

Рішення про перехід на наступний етап буде прийматися регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передбачено 5 етапів пом'якшення карантинних обмежень, другий з яких розпочнеться 22 травня.

Кожен етап розрахований на 10 днів.

Проект постанови прийнятий з одноденною доопрацюванням.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що постанова має бути оприлюднено вже 21 травня.

Етапи виходу з карантинуЕтапи виходу з карантину

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 70-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Тим часом, в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин.

Крім того, після триденного падіння кількість нових випадків коронавіруса різко збільшилася. 19 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564

 

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