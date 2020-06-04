Рубль просів у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 4 червня

У київських обмінниках, у четвер, 4 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 4 копійки і становить 3,26 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля в середу, 3 червня. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу в четвер зріс на 2 копійки порівняно з 3 червня і становить 3,94 гривень за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 4 червня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,26 3,94 Максимальний 3,83 5,00 Мінімальний 2,30 3,79 Як повідомляли Українські Новини, у середу, 3 червня, курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 2 червня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 1,42% до 26,9115 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH\/USD. Також у травні курс долара в обмінниках продовжив падати. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH\/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH\/USD. Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH\/USD. А фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH\/USD у червні.