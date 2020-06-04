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04 червня 2020, четвер, 10:37 7
Фінанси 2020-06-04T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль просів у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 4 червня

Рубль просів у київських обмінниках. Курс російської нацвалюти на 4 червня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

У київських обмінниках, у четвер, 4 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 4 копійки і становить 3,26 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля в середу, 3 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер зріс на 2 копійки порівняно з 3 червня і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 4 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,26 3,94
Максимальний 3,83 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 3 червня, курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 2 червня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 1,42% до 26,9115 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Також у травні курс долара в обмінниках продовжив падати. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

А фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

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