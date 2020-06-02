Долар продовжує падати в київських обмінниках

У вівторок, 2 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 1 червня на 5,45 коп. до 26,9325 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,06 коп. до 26,6613 UAH/USD в той час, як фінансисти прогнозують, що і в червні курс валюти буде на рівні 26-27 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,79% до 29,3819 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,96 коп. до 29,8978 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6613 26,9325 29,3819 29,8978 3,26 3,91 Максимальний 26,8000 27,3000 29,6000 30,4000 3,77 5,00 Мінімальний 26,5000 26,8200 28,7500 29,6000 2,30 3,72

Раніше Укра їнські Новини повідомляли, після вихідних гривня зросла в ціні – НБУ зміцнив національну валюту 1 червня на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD порівняно з 31 травня.

Експерти зробили прогноз, що буде з курсом валюти в перший місяць літа, а також що може вплинути на курс валют в Україні в червні.

Експерти також зробили прогноз, що буде з курсом національної валюти до 2023 року.