Нацбанк підвищив курс гривні. Курс валюти на четвер

І поки економісти радять не продавати валюту, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офиційний курс 1 фунт стерлінгов 33,6503 1 долар США 26,7544 1 швейцарський франк 27,7535 10 єн 2,4641 10 російських рублі 3,8953 1 євро 29,9609

Як повідомляли Українські Новини, у травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD.

Раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023. Серед головних ризиків повторні спалахи коронавіруса, відмова від співпраці з МВФ, погіршення ситуації у світовій економіці.

Тим часом фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.