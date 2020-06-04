підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 червня 2020, четвер, 05:25 6
Економіка 2020-06-04T07:00:04+03:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні. Курс валюти на четвер

Нацбанк підвищив курс гривні. Курс валюти на четвер

Валерия Драгомирова
Курс валют, Нацбанк, Гривня, Долар, курс валют сьогодні
Долар
Долар

І поки економісти радять не продавати валюту, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офиційний курс
1 фунт стерлінгов 33,6503
1 долар США 26,7544
1 швейцарський франк 27,7535
10 єн 2,4641
10 російських рублі 3,8953
1 євро 29,9609

Як повідомляли Українські Новини, у травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD.

Раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023. Серед головних ризиків повторні спалахи коронавіруса, відмова від співпраці з МВФ, погіршення ситуації у світовій економіці.

Тим часом фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

Більше новин про: Курс валют Нацбанк Гривня Долар курс валют сьогодні

Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 грив...
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися...
Україна погасила випущені під держгарантії США євр...
Міжбанк у середу закрився зміцненням гривні...
Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на Трійцю 07:15
У НБУ розповіли, за яким графіком працюватимуть на Трійцю 07:00
Мобільні сервіси МВС відновили роботу. Фото: pixabay
Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень 06:40 Інфографіка
Гуртові ціни на полуницю злетіли майже втричі через заморозки 06:28
Нацбанк підвищив курс гривні. Курс валюти на четвер 05:25
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ 13:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok