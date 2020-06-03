Долар продовжує падати, а євро підскочив. Курс валют на 3 червня

У середу, 3 червня, курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 2 червня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 1,42% до 26,9115 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,34 коп. до 29,4530 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 9,52 коп. до 29,9982 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на сьогодні:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6591 26,9115 29,4530 29,9982 3,31 3,94 Максимальний 26,8000 27,3000 29,7200 30,4000 3,71 5,00 Мінімальний 26,5000 26,7900 28,8000 29,6300 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, експерти зробили прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також що може вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Крім того, експерти зробили прогноз, що буде з курсом національної валюти до 2023 року.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.