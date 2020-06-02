Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

На міжбанківському валютному ринку курс гривні після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,77-26,80 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,80-26,82 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,88% з 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Тим часом з 3 червня в Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень. На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах.