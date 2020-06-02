підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 17:54 6
Економіка 2020-06-02T18:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Надежда Комендантова
Курс валют, Міжбанк, Гривня, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

На міжбанківському валютному ринку курс гривні після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,77-26,80 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,80-26,82 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,88% з 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Тим часом з 3 червня в Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень. На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах.

Більше новин про: Курс валют Міжбанк Гривня курс на міжбанку

Офіційний курс гривні на 3 травня. Гривня зросла в...
Гривня на міжбанку зміцнилася перед вихідними...
Гривня зміцнилася: курс нацвалюти на міжбанку в се...
Гривня зміцнилася на міжбанку після вихідних...
Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом 18:55
Слова Джорджа Флойда підняли в небо. Фото: Facebook/cnn
"Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США 18:43
В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок 18:30
Холодницький розповів, де проведе літню відпустку 18:26
Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov
Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро 18:06
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok