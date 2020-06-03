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03 червня 2020, середа, 17:27 7
Економіка 2020-06-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Міжбанк у середу закрився зміцненням гривні

Міжбанк у середу закрився зміцненням гривні

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у середу зміцнився на 8 коп. до 26,72 UAH/USD після зміцнення у вівторок на 1 коп.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,75-26,78 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,74-26,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,71-26,73 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,55% з 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також які фактори можуть вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Також у середу, 3 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 1,42% до 26,9115 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

 

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