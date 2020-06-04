На Закарпатті через дощі підвищиться рівень води в річках, — ДСНС

На річках Закарпатської області 4-6 червня очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 метрів через дощі, які поки не припиняються майже по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні Держнс, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в нижніх течіях Боржави рівень води може піднятися до 2 метрів.

"За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня 4 червня і протягом 5-6 червня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, в нижніх течіях Боржави до 2,0 м (над рівнями на 8:00 3 червня), без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця тижня в Україну прийде потепління.

У вихідні на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями до +30 градусів.

Крім того, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні. В цілому ж три літніх місяці очікуються спекотними, але періодично будуть проходити сильні зливи.

У той час, як літо почалося з майже зимової погоди, а травень виявився найхолоднішим в цьому столітті, вже найближчим часом ситуація кардинально зміниться.