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03 червня 2020, середа, 21:00 5
Lifestyle 2020-06-03T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дощі не відступають з Києва. Прогноз погоди на четвер

Дощі не відступають з Києва. Прогноз погоди на четвер

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Укргідрометцентр
Дощ. Фото: pixabay.com
Дощ. Фото: pixabay.com

У четвер, 4 червня, в Києві синоптики обіцяють облачною погоду без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +17...+19 градусів у той час, як середа — 3 червня — виявилася дощовою і помірно прохолодною. 

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, удень невеликий дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, температура вночі і вдень +3...+8 градусів.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, у Сумській області помірний дощ, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, у Дніпропетровській області невеликий, у Полтавській області помірний дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Харківській області невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки вдень у Херсонській області невеликий, в Одеській і Миколаївській областях помірний дощ, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +16...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів.

3 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+20 градусів, у районі Приморського +13 градусів, у районі Одеси +14 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини,  крижаний циклон змінить різке потепління.

Також синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні з аномальною спекою і природними катаклізмами.

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