Дощі не відступають з Києва. Прогноз погоди на четвер

У четвер, 4 червня, в Києві синоптики обіцяють облачною погоду без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +17...+19 градусів у той час, як середа — 3 червня — виявилася дощовою і помірно прохолодною. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, удень невеликий дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +14...+20 градусів. У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, температура вночі і вдень +3...+8 градусів. У Моршині невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +17...+19 градусів. У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +16...+18 градусів. У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів. На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, у Сумській області помірний дощ, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів. У центрі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, у Дніпропетровській області невеликий, у Полтавській області помірний дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус. На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Харківській області невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +16...+23 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки вдень у Херсонській області невеликий, в Одеській і Миколаївській областях помірний дощ, місцями грози, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +16...+23 градуси. У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градус. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів. 3 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+20 градусів, у районі Приморського +13 градусів, у районі Одеси +14 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів. Як повідомляли Українські Новини, крижаний циклон змінить різке потепління. Також синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні з аномальною спекою і природними катаклізмами.