У цьому столітті травень 2020 року виявився найхолоднішим, – кліматологи

В той час, як в Україні досі утримується дощова та прохолодна погода, метеорологічне літо в столиці так і не настало. Травень в XXI століття виявився найхолоднішим. Про це повідомсляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря травня в Києві становила + 12,4 ° С, що на 2,8 ° С нижче кліматичної норми.

Найхолодніше в Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,0°С, а найтепліше - 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 27,6°С.

Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, що в столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найбільш вологих нинішній травень став шостим.

Крім того, рекордна кількість опадів випала 30 травня. За даними спостережень метеостанції в Києві в суботу на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа в 1941 році.

Як повідомляли Українські Новини, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

Раніше посуха знищила сходи озимих в Одеській області.