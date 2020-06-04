Катастрофічні зміни погоди і спека: Укргідрометцентр дав прогноз на 10 років

У той час, як літо почалося з майже зимової погоди, а травень виявився найхолоднішим в цьому столітті, вже найближчим часом ситуація кардинально зміниться.

Про це повідомив головний метеоролог країни, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пише "Новое время".

Зокрема, він розповів про погоду на найближчий час, а також, як буде змінюватися клімат в Україні. Так, літо в Україні ще не наступило, не дивлячись на календарні строки. Але це все питання часу. Починаючи з 4−5 червня в Україну прийде справжнє літо, буде тепло (звичайно, не без дощів, але температура підвищиться до літніх норм, і все буде добре).

Ми можемо сьогодні впевнено заявляти про те, що сільгоспкультури (не озима пшениця, а пізні культури) — кукурудза, рапс та всілякі інші — на сьогодні в більшості регіонів забезпечені вологою на 100%, тобто до оптимального рівня. І з цього приводу у нас є дуже оптимістичний прогноз із погляду майбутньої врожайності всіх культур в Україні, не дивлячись на те, що багато хто говорив, що в Україні можуть бути проблеми з вирощуванням зернових. Нічого подібного — все буде нормально, за винятком окремих районів (наприклад, півдня Одеської області).

Наш головний обов’язок — стежити за тим, як змінюються погодні процеси. А клімат — це вже сумарний облік погодних процесів, які відбуваються кожного дня. Тому, звичайно, ми стежимо і відстежуємо, робимо відповідні висновки стосовно того, як змінився клімат в Україні. І це стосується кожного місяця та кожного року. Ми можемо сьогодні говорити про те, що середня річна температура повітря в Україні підвищується навіть швидше, ніж глобальна, яку показують світові метеорологічні центри.

Найбільше підвищення температури відбувається саме в північних полярних регіонах, і там воно просто катастрофічне. Далі на південь воно зменшується. Але в Україні воно ще прослідковується, а вже у Середземномор'ї, Балканах тощо — там ці зміни не дуже значні. Тому в Україні воно якраз дуже сильно виражено, і це дійсно турбує всіх.

У найближчі 10 років дев’ять літніх сезонів будуть абсолютно теплими, жаркими і спекотливими. Стосовно зим — аналогічно. Якась одна зима може видатись морозною і сніжною, але це буде дуже великий виняток. Тому ми всі повинні бути готовими до того, що у нас зими будуть малосніжні з підвищеним, проти норми, температурним режимом, і відповідним чином вже пристосовуватись.

Прогноз погоди в Україні на літо-2020 від народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні.

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