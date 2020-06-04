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  • Дощі не відступлять, але прийде спека до +30. Синоптик розповіла, коли чекати справжнє літо
04 червня 2020, четвер, 05:10 10
Lifestyle 2020-06-04T07:00:04+03:00
Українські Новини
Дощі не відступлять, але прийде спека до +30. Синоптик розповіла, коли чекати справжнє літо

Дощі не відступлять, але прийде спека до +30. Синоптик розповіла, коли чекати справжнє літо

Валерия Драгомирова
Літо. Фото: Портал Акцент
Літо. Фото: Портал Акцент

У четвер, 4 червня, в більшості областей України пройдуть грозові дощі. Незважаючи на це температура повітря підвищиться, всюди в денні години очікується +17 +22 градуси. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко. З слів синоптика, під час грози можливий локальний град.

На сході і в південній частині країни опадів не передбачається. Крім Одеської області - там у четвер ймовірні дощі. Вітер з південно-заходу, 5-10 м/с.

"Температура повітря завтра підвищиться, всюди в денні години очікується +17 +22 градуси. Але інфантильна ніч ніяк не хоче відпускати мамину ручку, міцно тримається за квітень-травень, лише +5 +10 градусів, на півдні до 13 градусів", - написала синоптик.

У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий поривчастий вітер і навіть в окремих районах град.

Вдень у столиці потеплішає до +18 +20 градусів.

До кінця тижня потепління в Україні посилиться, стовпчики термометрів сягатимуть +20 +28 градусів, а у вихідні на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями до +30 градусів.

Прогноз погоди 7 червня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди 7 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні.

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