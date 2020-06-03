З 4 червня Австрія зніме "коронавірусні" обмеження на кордонах з усіма ближніми країнами, крім Італії

Австрія, яка почала послаблювати карантин з 14 квітня, заявила про те, що з 4 червня зніме карантинні обмеження для всіх ближніх країн, крім Італії. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, заходи, введені в Італії, пов'язані з одним з найвищих епідпорогів смертності й захворюваності коронавірусом у країні.

"Ми скасуємо всі пов'язані з коронавірусом і охороною здоров'я перевірки на кордонах семи сусідніх країн - Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Словаччини, Словенії, Чехії та Угорщини. Таким чином, ми повертаємося до докоронавірусної ситуації з цими країнами", - заявив на прес-конференції Шалленберг.

"Щодо Італії, на жаль, показники пандемії ще не дозволяють зробити такий крок. Я підкреслю - поки що", - сказав Шалленберг.

Як повідомляли Українські Новини, Італія відкрила кордон для туристів з Євросоюзу.

Крім того, Іспанія може відкрити кордони для туристів вже в червні.

Тим часом у світі понад 6 мільйонів хворих на коронавірус.