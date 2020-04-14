З сьогоднішнього дня Австрія послаблює карантинні заходи

Починаючи з вівторка, з 14 квітня в Австрії, де раніше вирішили вибірково протестувати на коронавірус 2 тисячі людей, починають діяти пом'якшені карантинні обмеження, введені раніше для боротьби з коронавірусом. Про це передає DW.

Як повідомляє відомство, розпочали свою роботу невеликі магазини площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельні та садові приналежності.

У той же час, в магазинах може перебувати обмежена кількість покупців, а відвідувачі повинні носити захисні маски і тримати дистанцію.

Як повідомляли Українські Новини, інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня, а ресторани і готелі зможуть відновити роботу з середини травня.

Школи також залишаться закритими і продовжать дистанційне навчання як мінімум до середини травня.

Також в Італії від коронавірусу померли 20 тисяч осіб, а Сполучені штати заявили про завершення плану щодо зняття карантинних заходів через коронавірус.

Крім того, ВООЗ заявила, що пандемія коронавірусу в країнах Європи значно йде на спад.