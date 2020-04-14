підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 09:15 13
Європа 2020-04-14T09:20:32+03:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня Австрія послаблює карантинні заходи

З сьогоднішнього дня Австрія послаблює карантинні заходи

Елизавета Кесельман
Австрія, Коронавірус в Австрії, Карантин в Австрії, Зняття карантину
Відень, Австрія
Відень, Австрія

Починаючи з вівторка, з 14 квітня в Австрії, де раніше вирішили вибірково протестувати на коронавірус 2 тисячі людей, починають діяти пом'якшені карантинні обмеження, введені раніше для боротьби з коронавірусом. Про це передає DW.

Як повідомляє відомство, розпочали свою роботу невеликі магазини площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельні та садові приналежності.

У той же час, в магазинах може перебувати обмежена кількість покупців, а відвідувачі повинні носити захисні маски і тримати дистанцію.

Як повідомляли Українські Новини, інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня, а ресторани і готелі зможуть відновити роботу з середини травня.

Школи також залишаться закритими і продовжать дистанційне навчання як мінімум до середини травня.

Також в Італії від коронавірусу померли 20 тисяч осіб, а Сполучені штати заявили про завершення плану щодо зняття карантинних заходів через коронавірус.

Крім того, ВООЗ заявила, що пандемія коронавірусу в країнах Європи значно йде на спад.

Більше новин про: Австрія Коронавірус в Австрії Карантин в Австрії Зняття карантину

У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
Шахов звинуватив владу у репресіях проти "Нашого краю" 09:45
З сьогоднішнього дня Австрія послаблює карантинні заходи 09:15
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Від коронавірусу в Італії померли понад 20 тисяч осіб 08:52
Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині 08:50
більше новин
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok