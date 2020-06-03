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  • В "коронавирусной" Бразилии ослабляют карантин, несмотря на пик смертности и заболеваемости COVID-19
03 июня 2020, среда, 15:21 21
Мир 2020-06-03T15:22:07+03:00
Українські Новини
В "коронавирусной" Бразилии ослабляют карантин, несмотря на пик смертности и заболеваемости COVID-19

В "коронавирусной" Бразилии ослабляют карантин, несмотря на пик смертности и заболеваемости COVID-19

Елизавета Кесельман
Бразилия, Коронавирус в Бразилии, послабление карантина, Разгар пандемии коронавируса
Рио-Де-Жанейро, Бразилия. Фото: pixabay
Рио-Де-Жанейро, Бразилия. Фото: pixabay

В Бразилии, которая занимает второе место по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, власти приняли решение ослаблять карантин, игнорируя разгар пандемии. Об этом передает CNN.

На сегодняшний день, в стране насчитывается около полмиллиона заболевших, и около 30 тысяч умерших от болезни. 

Как передает ведомство, начиная с 3 июня, в штате Рио-Де-Жанейро, который является одним из самых густонаселенных, открывают заведения, пляжи и церкви. 

Кроме того, людям разрешено гулять по улицам, а также правительство разрешило открыть автосалоны и мебельные магазины. 

Отмечается, что это ослабление ограничений стало первым из шести этапов выхода из карантина, несмотря на то, что в штате, по последним данным, насчитывается 54 тыс. больных коронавирусом.

За последние сутки зафиксировано почти 29 тыс. новых случаев заболевания и 1 262 тысячи смертей.

Несмотря на такую статистику, мэр штата заявил, что ожидает полного восстановления городской жизни уже в августе этого года.

"Если придерживаться всех правил, носить маски и избегать толпы, мы вернемся к обычной жизни, к новому нормального, в августе", — сказал Марсело Кривелла.

Как сообщали Українські Новини, среди коренных народов Бразилии зафиксировали смертность от коронавируса в два раза выше, чем по всей стране.

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