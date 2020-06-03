Іспанія може відкрити кордони для туристів вже в червні

Тоді як країни відновлюють авіасполучення, Іспанія, яка заявляла про наміри продовжити режим надзвичайної ситуації до 21 червня, заявила про те, що не виключає можливості відкриття кордонів вже в червні. Про це заявив міністр транспорту, мобільності Іспанії Хосе Луїс Абалос, повідомляє агентство Europa Press.

Як повідомляє відомство, в Іспанії не виключають імовірності, що країна почне приймати туристів до 1 липня. Зараз йде робота над створенням безпечних маршрутів з точки зору поширення коронавіруса.

"Дані про поширення пандемії, з якою проходить пом'якшення обмежувальних заходів, вказують на те, що Іспанія може відкритися для туризму 1 липня або раніше", - заявив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, влітку все ж можна буде відпочити за кордоном.

Також Туреччина відкриє кордони для Українців з 1 липня.

Крім того, Болгарія відкрила кордони для туристів 3 29 країн. Однак України в списку немає.

Тим часом Італія відкрила кордон для туристів з Євросоюзу.