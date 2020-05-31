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  • У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини
31 травня 2020, неділя, 08:35 37 Інфографіка
Світ 2020-05-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини

У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Італії, Коронавірус в США, Коронавірус в світі, коронавірус в Росії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як був встановлений черговий рекорд за захворюваністю. У той же час, померли від коронавірусу 369 244 осіб, кількість осіб, які одужали збільшилася до 2 566 035. 

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Так, в трійку лідерів за захворюваністю входять США, Бразилія і Росія. Лідери за смертністю від коронавірусу - США, Великобританія та Італія. Найбільше вилікувались в США, Бразилії та Росії.

Статистика по країнам на 31 травня:

  • США - 1 770 384
  • Бразилія - 498 440
  • Росія - 396 575
  • Великобританія - 274 219
  • Іспанія - 239 228
  • Італія - 232 664
  • Франція - 188 752
  • Німеччина - 183 189
  • Індія - 182 143
  • Туреччина - 163 103

Як повідомляли Українські Новини, в світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 осіб, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 осіб.

Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавіруса , а також про те, що робити після контакту з хворим.

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