У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини

У світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як був встановлений черговий рекорд за захворюваністю. У той же час, померли від коронавірусу 369 244 осіб, кількість осіб, які одужали збільшилася до 2 566 035. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам. Так, в трійку лідерів за захворюваністю входять США, Бразилія і Росія. Лідери за смертністю від коронавірусу - США, Великобританія та Італія. Найбільше вилікувались в США, Бразилії та Росії. Статистика по країнам на 31 травня: США - 1 770 384 Бразилія - 498 440 Росія - 396 575 Великобританія - 274 219 Іспанія - 239 228 Італія - 232 664 Франція - 188 752 Німеччина - 183 189 Індія - 182 143 Туреччина - 163 103 Як повідомляли Українські Новини, в світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 осіб, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 осіб. Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавіруса , а також про те, що робити після контакту з хворим.