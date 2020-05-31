У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини

У світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як був встановлений черговий рекорд за захворюваністю. У той же час, померли від коронавірусу 369 244 осіб, кількість осіб, які одужали збільшилася до 2 566 035.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Так, в трійку лідерів за захворюваністю входять США, Бразилія і Росія. Лідери за смертністю від коронавірусу - США, Великобританія та Італія. Найбільше вилікувались в США, Бразилії та Росії.

Статистика по країнам на 31 травня:

США - 1 770 384

Бразилія - 498 440

Росія - 396 575

Великобританія - 274 219

Іспанія - 239 228

Італія - 232 664

Франція - 188 752

Німеччина - 183 189

Індія - 182 143

Туреччина - 163 103

Як повідомляли Українські Новини, в світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 осіб, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 осіб.

Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавіруса , а також про те, що робити після контакту з хворим.