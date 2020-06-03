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03 червня 2020, середа, 17:28 5
Європа 2020-06-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Італія відкрила кордон для туристів з Євросоюзу

Італія відкрила кордон для туристів з Євросоюзу

Валерия Драгомирова
Туризм, коронавірус в Італії, туризм в Італії
Рим. Фото: pixabay
Рим. Фото: pixabay

В той час, як Італія почала відкривати туристичні пам'ятки для відвідувачів, уряд країни дозволило в'їжджати в країну громадянам країн Євросоюзу та Шенгенської зони з 3 червня. Тим чосом, Ryanair почав продаж квитків з чотирьох міст України в Італію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті італійського уряду, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що іноземцям тепер не потрібно обов'язково проходити 14-денну обсервацію після прибуття в країну.

Також в Італії дозволили пересуватися між регіонами. Протягом майже трьох останніх місяців робити це можна було тільки в екстрених випадках.

Водночас залишається чинною заборона на пересування і вимога про карантин для людей з підтвердженим діагнозом COVID-19, або тих, хто контактував з інфікованими.

В уряді Італії відзначали, що у разі нового спалаху Covid-19 владу на регіональному або національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Як повідомляли Українські Новини, Греція відкриє в'їзд для туристів з 29 країн вже 15 червня, а також уже відкрила готелі та кемпінги.

Раніше Греція заявила про готовність створити "безпечний коридор" для країн, які перемогли COVID-19.

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