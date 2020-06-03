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  • ВООЗ продовжить випробування препарату від малярії гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу
03 червня 2020, середа, 21:11 19
Світ 2020-06-04T09:30:04+03:00
Українські Новини
ВООЗ продовжить випробування препарату від малярії гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу

ВООЗ продовжить випробування препарату від малярії гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу

Елизавета Кесельман
ВООЗ, Коронавірус, Covid-19, Ліки від коронавірусу
Вакцина. Фото: freepik
Вакцина. Фото: freepik

Тоді як в протокол лікування від коронавірусу внесли гепарин, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжила тестування ліків від малярії (гідроксихлорохін) як препарат від COVID-19. Про це повідомив голова організації Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє CNBC.

Наголошується, що раніше тести призупинили через повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, які приймали препарат.

Глава ВООЗ розповів, що експерти, ґрунтуючись на доступних даних щодо смертності, вважають, що немає причин змінювати протокол тестів.

"Виконавча група отримала рекомендації і схвалила продовження всіх видів ліків в рамках тестів солідарності, включаючи гідроксихлорохін", — заявив Гебрейсус.

І президент США Дональд Трамп повідомив, що минулого місяця він щодня приймав гідроксихлорохін, щоб запобігти зараженню коронавірусом. Лікар Білого дому доктор Шон Конлі опублікував записку, в якій говорилося, що після обговорення доказів за і проти гідроксихлорохіна з Трампом вони прийшли до висновку, що "потенційна користь від лікування переважає відносні ризики".

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США застерегло пацієнтів від прийому хлорохіну або гідроксихлорохіна для лікування Covid-19 поза лікарні або в умовах офіційного клінічного випробування. Агентство повідомило, що стало відомо про серйозні проблеми з серцевим ритмом" у пацієнтів з вірусом, яких лікували препаратами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через 3 місяці.

Крім того, в ЄС вважають, що вакцина від коронавірусу буде готова 2021 року.

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