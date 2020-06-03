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  • В Британии медики протестируют Ибупрофен для лечения коронавируса после положительных тестов на животных
03 июня 2020, среда, 15:45 101
Мир 2020-06-03T17:30:02+03:00
Українські Новини
В Британии медики протестируют Ибупрофен для лечения коронавируса после положительных тестов на животных

В Британии медики протестируют Ибупрофен для лечения коронавируса после положительных тестов на животных

Елизавета Кесельман
Великобритания, вакцина от коронавируса, лекарство от коронавируса, Ибупрофен, Тестирование лекарства
Лекарство. Фото: pixabay
Лекарство. Фото: pixabay

Несмотря на то, что эксперты и медики заявили, что коронавирус возможно никогда не исчезнет, даже с появлением вакцины, по всему миру упорно продолжают работать над разработкой вакцины от COVID-19. Тем временем, ученые и врачи лондонской больницы Гая и Святого Томаса и Королевского колледжа протестируют препарат Ибупрофен для борьбы с коронавирусом. Ранее препарат тестировали на животных. Об этом передает BBC.

По словам ученых, обезболивающий и противовоспалительный препарат может уберечь пациентов от подключения к аппаратам искусственного дыхания, и его можно использовать при лечении людей с затрудненным дыханием.

Отмечается, что исследования на животных уже дали положительные результаты — препарат может лечить острый респираторный дистресс.

Тестирование, которое получило название Liberate, будут проводится с привлечением добровольцев. Половина пациентов получит Ибупрофен в качестве дополнения к обычному лечению. 

При тестах будет использоваться специальная формула препарата, не такая как в обычных таблетках, которые продаются в аптеках.

Кроме того, комиссия по лекарственным препаратам Великобритании одобрила Ибупрофен как безопасное лекарство при симптомах коронавируса, но он противопоказан при язве желудка.

Как сообщали Українські Новини, в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца. 

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