Вакцина від коронавірусу буде готова до 2021 року, – ЄС

Голова Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалери заявив, що вакцина від коронавірусу в кращому випадку буде завершена до 2021 року. Про це передає Reuters.

Зокрема, чиновник пояснив, що не вірить в те, що вакцину від коронавірусу зможуть вивести до вересня.

"Оскільки розробка повинна починатися з нуля, ми можемо отримати її за оптимістичним сценарієм початку 2021 року", - підкреслив він.

Європейське агентство лікарських засобів також розглядає 115 різних методів лікування коронавірусу, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, призвів до загибелі майже 300 тисяч осіб у всьому світі.

Кавалері сказав, що деякі з цих препаратів можуть бути схвалені в Європі вже цього літа, але він не уточнив, які саме.

Як повідомляли Українські Новини, США працюють над 8 потенційними вакцинами від коронавірусу.

Раніше ВООЗ назвала три препарати, що лідирують в клінічних випробуваннях від коронавірусу.

Тим часом Канада і Китай почали спільну співпрацю по розробці вакцини від коронавіруса.