В России предложили ВОЗ 8 вакцин от коронавируса, – СМИ

Ранее Соединенные штаты заявилил, что работатют над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса. Тем временем, в России заявили о том, что готовы представить Всемрной организации здравоохранения 8 вакцин. Об этом передает РИА Новости.

В частности, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о том, что "Россия сделала большой вклад в борьбе с коронавирусом".

"Вклад России очень большой", — отметила она на онлайн-собрании совета РАН "Науки о жизни"

Вуйнович добавила, что над препаратами работали несколько российских институтов.

Всего в организации зарегистрировали 124 вакцины-кандидата из разных стран.

"Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии", — объяснила представитель ВОЗ.

Как сообщали Українські Новини, эксперты заявили, что коронавиус может никогда не исчезнуть, даже если удастся разработать вакцину от коронавируса.

Кроме того, на разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро.