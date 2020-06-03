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03 червня 2020, середа, 18:57 9
Президент 2020-06-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
Трійцю Зеленський проведе на розкішній дачі Хрущова на острові Бірючий, – ЗМІ

Трійцю Зеленський проведе на розкішній дачі Хрущова на острові Бірючий, – ЗМІ

Надежда Комендантова
трійця, Президент України, Володимир Зеленський
Президентська дача під Мелітополем. Фото: mv.org.ua
Президентська дача під Мелітополем. Фото: mv.org.ua

У найближчі вихідні президент України Володимир Зеленський, який відновив поїздки у регіони після карантину, відпочине недалеко від Мелітополя та Кирилівки.

Про це повідомляє видання "МВ" з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, на Бірючому (кінець Федотової коси в Кирилівці, але територіально вже Херсонська область) йде активна підготовка до візиту президента. В порядок приводиться "президентська дача", а також йде облаштування вертолітного майданчика.

Президентська резиденція на Бірючому була організована ще за часів Микити Хрущова. Саме він перетворив цей заповідник в "заповідно-мисливське господарство". Спеціально для генсека на Бірючому побудували дачу, але приїхав на острів він усього лише один раз.

Однак більш розкішна споруда, що сусідить з хрущовською – президентська резиденція, побудована в часи колишнього прем'єр-міністра України і корупціонера Павла Лазаренка. Останній раз на цьому мисливському острівці зупинявся президент Леонід Кучма, коли вів переговори з російським президентом з приводу коси Тузла в Керченській протоці.

Цікавий матеріал про президентської дачі був опублікований в херсонській газеті "Новий день" у 2008 році. Ось цитата з нього:

..."Мисливський привал" Микити Сергійовича — це цілий комплекс з двома будівлями для охорони і обслуги, окремою їдальнею і навіть льодовнею для зберігання продуктів. Будиночок Хрущова у 1980-х горів, тому після ґрунтовного ремонту про епоху генсека тут нагадує небагато. А ось частина інтер'єру їдальні відмінно збереглася — тут настелено відмінною міцності дубовий паркет, на стінах — мозаїка з дерева і достаток рогів. З них зроблені навіть світильники і люстри. Нічого не скажеш: вміли в ту пору цінувати "натурпродукт"!"

Але сучасна президентська дача, звичайно ж, більша.

Президентська дача на острові Бірючий. Фото: mv.org.uaПрезидентська дача на острові Бірючий. Фото: mv.org.ua

Як повідомляли Українські Новини, раніше в НАЗК повідомили, що Зеленський може не декларувати витрати на поїздку в Оман, після того, як ЗМІ поширили фотографії президента з Оману на початку січня, повідомивши, що він відпочиває в 5-зірковому готелі на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни.

Тим часом, в Офісі Президента розповіли, чому Зеленський для свого приватного візиту в січні 2020 року обрав Оман.

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