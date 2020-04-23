У НАЗК заявили, що Зеленський може не декларувати витрати на поїздку в Оман

Президент Володимир Зеленський, якого в Оман супроводжувала держохорона, має право не декларувати витрати на цей візит. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Так, він повідомив, що НАЗК під час перевірки шукало відповідь тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - заявив він.

Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина, а це не є подарунком.

"Відповідно до закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового положення. Тобто, якщо б сам президент заплатив за проживання в готелі, він повинен це задекларувати", - розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ розповсюдили фотографії Зеленського з Оману на початку січня, повідомивши, що Зеленський відпочиває в 5-зірковому готелі на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни.

Також у відповідь Офіс Президента заявив, що там заплановані зустрічі на вищому рівні. При цьому Зеленський поїхав в Оман з родиною за свій рахунок.