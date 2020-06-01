підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн без проходження карантину, однак не для України
01 червня 2020, понеділок, 15:51 7
Європа 2020-06-01T18:05:06+03:00
Українські Новини
Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн без проходження карантину, однак не для України

Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн без проходження карантину, однак не для України

Ирина Николенко
Туризм, Болгарія, карантин в Болгарії
Болгарія відкрила кордон для 29 країн. Фото: ru.publika.md
Болгарія відкрила кордон для 29 країн. Фото: ru.publika.md

Тоді як Туреччина відновить авіасполучення з 70 країнами до 1 липня, Болгарія вже з 1 червня відкрила кордони для громадян з 29 країн, метою яких є подорож на відпочинок. Про це повідомляє видання Vesti, передають Українські Новини.

Від сьогодні Болгарія відкрила кордони поки що тільки для туристів з 29 країн світу. 14-денний карантин їм не потрібно буде проходити.

На територію республіки через всі прикордонні переходи можуть в'їхати туристи з Австрії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Греції, Данії, Румунії, Естонії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Кіпру, Франції, Латвії, Хорватії, Литви, Чехії, Люксембургу , Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Сан-Марино, Андорри, Монако, Ватикану, Сербії та Північної Македонії.

Також у Міністерстві туризму зазначають, що список можуть оновлювати і змінювати в залежності від розвитку епідемічної ситуації та рішень болгарського уряду.

Раніше Українські Новини повідомляли, що європейські країни планують відкрити туристичний сезон для іноземців. Десятки країн планують відновити авіасполучення найближчим часом.

Більше новин про: Туризм Болгарія карантин в Болгарії

Проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, відкрили кримінальну справу
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами
Новини
Новим законом Зеленський надав необмежені повноваження податковій, – Бойко 18:51
В Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва 18:18
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Кирило Тимошенко задекларував 3 млн гривень доходів і відпочинок в ОАЕ на 0,4 млн 18:08
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019 17:48
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
Поліція затримала "мінера" мосту Метро в Києві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok