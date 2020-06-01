Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн без проходження карантину, однак не для України

Тоді як Туреччина відновить авіасполучення з 70 країнами до 1 липня, Болгарія вже з 1 червня відкрила кордони для громадян з 29 країн, метою яких є подорож на відпочинок. Про це повідомляє видання Vesti, передають Українські Новини.

Від сьогодні Болгарія відкрила кордони поки що тільки для туристів з 29 країн світу. 14-денний карантин їм не потрібно буде проходити.

На територію республіки через всі прикордонні переходи можуть в'їхати туристи з Австрії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Греції, Данії, Румунії, Естонії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Кіпру, Франції, Латвії, Хорватії, Литви, Чехії, Люксембургу , Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Сан-Марино, Андорри, Монако, Ватикану, Сербії та Північної Македонії.

Також у Міністерстві туризму зазначають, що список можуть оновлювати і змінювати в залежності від розвитку епідемічної ситуації та рішень болгарського уряду.

Раніше Українські Новини повідомляли, що європейські країни планують відкрити туристичний сезон для іноземців. Десятки країн планують відновити авіасполучення найближчим часом.