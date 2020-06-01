Що буде з гривнею в червні. Прогноз фінансистів

Вже другий тиждень поспіль курс гривні в обмінниках України плавно зміцнюється, з 22 по 29 травня курс продажу готівкового долара підвищився до 27,0390 гривні за долар. Водночас, станом на 1 червня Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні до 26,8721 гривні за долар.

Фінансисти спрогнозували, що може вплинути на курс гривні в Україні в червні і на якому рівні буде долар в перший місяць літа, пише The Page.

Що вплине на курс валют у червні

За словами керуючого партнера компанії "Атлант Фінанс" Юрія Нетесаного, зараз ми маємо досить багато факторів, які впливають як на зміцнення гривні, так і на її девальвацію. Серед основних він виділив наступні:

карантин і обмеження діяльності підприємств призводять до зниження ділової активності та негативно впливають як на зростання економіки, так і на курс гривні. Сам валютний ринок зазвичай стає малооб'ємним, що призводить до значних коливань у середині торгового дня;

рівень ліквідності у банківській системі, який зараз коливається від 40 до 60 млрд грн. Коли ліквідність у банківській системі в районі 40 млрд грн, у компаній немає гривні для купівлі доларів на міжбанку. Ліквідність переважно значно збільшується, коли казначейство проводить розрахунки з експортерами з ПДВ. У цей період пропозиція валюти на міжбанку зменшується, а попит зростає;

повернення раніше залучених запозичень. Досить великі борги й відсотки за ними, які уряду й Нацбанку доведеться погасити цього року, тиснутимуть на міжбанківський валютний ринок. 2020 року Україна виплатить за зовнішніми боргами понад $17 млрд, $3,4 млрд з яких припадають на другий квартал;

останнім часом нерезиденти не дуже активно беруть участь у купівлі національних ОВДП, номінованих у гривні, як це було до карантину. Тому Міністерству фінансів довелося підняти ставку запозичення і залучати гривню для латання бюджетних дірок у резидентів або нерезидентів, які отримали відшкодування за раніше придбані ОВДП і вирішили розмістити гривневий ресурс у новому випуску;

тендери Нацбанку з довгострокового рефінансування фінустанов. Поки сума такого рефінансування є незначною і на курс особливо не впливає. Однак якщо обсяги зростуть, то це, безсумнівно, призведе до зростання курсу долара.

Інвестаналітик Сергій Фурса зазначає, що серйозних чинників, які могли б посунути курс у той або інший бік, зараз не спостерігається.

Зараз на обмінний курс впливають кілька різнопланових чинників, зазначає аналітик компанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

"З одного боку, послаблення карантинних заходів призвело до деякого збільшення активності фізосіб і бізнесу. Найімовірніше, саме цей фактор призвів до зупинення зміцнення курсу, яке ми спостерігаємо з кінця минулого тижня. З іншого боку, найближчим часом навряд чи можна очікувати істотного посилення девальваційного тиску. Імпорт продовжить скорочуватися, а очікуване отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших фінансових інститутів має зменшити девальваційні очікування з боку учасників ринку", — пояснює вона.

На думку ж члена ради НБУ Віталія Шапрана, зараз ми маємо низку сприятливих факторів, які вплинуть на курс. Серед основних — низькі ціни на нафту та її похідні, прийдешня угода з МВФ, яка технічно вже готова, невелика корекція цін на український аграрний експорт.

"У нас добре диверсифікований сільськогосподарський експорт, тому будь-яких серйозних коливань не очікується. Варто також зазначити, що наші європейські партнери, зокрема Польща та Чехія, зацікавлені в українських заробітчанах, активність яких поступово відновлюватиметься. Тому я не бачу жодних ризиків системного характеру для валютного ринку", — пояснив Шапран.

Як повідомляли Україснькі Новини, партнер інвестиційної компанії Millstone & Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.