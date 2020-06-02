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02 червня 2020, вівторок, 05:00 5
Фінанси 2020-06-02T05:30:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати. Курс НБУ на вівторок

Долар продовжує падати. Курс НБУ на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс валют на вівторок
Курс валют на вівторок

В той час, як курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 4 коп. до 26,81 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 6 коп., Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 червня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2397
1 долар США 26,8181
1 швейцарський франк 27,8948
10 ієн 2,4907
10 російських рублів 3,8467
1 євро 29,8043

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 2 червня, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.

 

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