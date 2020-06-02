Долар продовжує падати. Курс НБУ на вівторок

В той час, як курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 4 коп. до 26,81 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 6 коп., Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 червня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2397 1 долар США 26,8181 1 швейцарський франк 27,8948 10 ієн 2,4907 10 російських рублів 3,8467 1 євро 29,8043

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 2 червня, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.