Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлингів 33,5748 1 долар США 26,7955 1 швейцарський франк 27,8409 10 єн 2,4741 10 російський рублів 3,8988 1 євро 29,9185

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для економіки України і спрогнозували курс гривні до 2023 року, а партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 UAH/USD.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.