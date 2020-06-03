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03 червня 2020, середа, 05:15 5
Економіка 2020-06-03T05:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу

Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу

Надежда Комендантова
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 червня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлингів 33,5748
1 долар США 26,7955
1 швейцарський франк 27,8409
10 єн 2,4741
10 російський рублів 3,8988
1 євро 29,9185

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для економіки України і спрогнозували курс гривні до 2023 року, а партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 UAH/USD.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.

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