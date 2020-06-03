Частина депутатів хочуть звільнення Авакова, але про всяк випадок збирають підписи за відставку уряду

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді має намір підтримати постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ у разі реєстрації відповідного проєкту постанови, однак ініціює збір підписів за відставку всього уряду. Водночас, за словами депутатів, у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це журналістам повідомив депутат від фракції Микола Княжицький, передають Українські Новини.

"Фракція "Голос" розпочала таку дивну акцію - "збери 150 підписів за відставку Авакова". По-перше, не треба збирати 150 підписів, достатньо зареєструвати постанову і, коли воно буде винесено у зал, "Європейська солідарність", безумовно, за нього проголосує. Вони ж його не реєструють", - сказав він.

Княжицький наголосив, що відповідальність за ситуацію в країні з економічною сферою, боротьбою з пандемією лежить на всьому уряді, тому був ініційований збір підписів, яких необхідно 150, за відставку всього Кабінету Міністрів, однак на сьогодні депутатам не надають спеціальні підписні листи.

"Ми переконані, що весь уряд має піти у відставку, для цього дійсно потрібно 150 підписів. Ми звернулися до голови Верховної Ради пана Разумкова, однак він блокує видачу нам підписних листів. Але ми все-таки отримаємо, зробимо все, щоб ці підписи зібрати", - наголосив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков найдовше очолює МВС.

У травні цього року Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що вважає Авакова "потужним міністром".

Тим часом "Слуга народу" викликала Авакова відзвітувати за Кагарлик і Бровари.

В серпні 2019 року під Офісом президента протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт". Українці вийшли на протести в Києві та інших містах через численні професійні провали Арсена Авакова на посаді міністра.