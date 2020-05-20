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20 травня 2020, середа, 12:14 11
Президент 2020-05-20T13:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає Авакова "потужним міністром"

Зеленський вважає Авакова "потужним міністром"

Анна Рудык
Арсен Аваков, МВС України, Павло Шеремет, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який після програшу всіх можливих судів з "роздачі зброї" вирішив взагалі "засекретити" цю тему, є потужним міністром.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Чи потужний він міністр? Так", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що в Україні на даний момент склалася складна ситуація і Аваков справляється з завданнями.

Зеленський в черговий раз підкреслив, що Аваков має довести до кінця справи, які почав, зокрема справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

"Він почав цю справу і він повинен довести її до кінця. Це його відповідальність", - підкреслив Зеленський.

Під час прес-конференції Зеленський неодноразово заявляв про кадровий "голод" у владі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський під час конференції 20 травня, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюднених депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

Тим часом Зеленський проводить конференцію з обмеженим кількістю ЗМІ.

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