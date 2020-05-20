Зеленський вважає Авакова "потужним міністром"

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який після програшу всіх можливих судів з "роздачі зброї" вирішив взагалі "засекретити" цю тему,

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Чи потужний він міністр? Так", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що в Україні на даний момент склалася складна ситуація і Аваков справляється з завданнями.

Зеленський в черговий раз підкреслив, що Аваков має довести до кінця справи, які почав, зокрема справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

"Він почав цю справу і він повинен довести її до кінця. Це його відповідальність", - підкреслив Зеленський.

Під час прес-конференції Зеленський неодноразово заявляв про кадровий "голод" у владі.

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Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський під час конференції 20 травня, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюднених депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

Тим часом Зеленський проводить конференцію з обмеженим кількістю ЗМІ.