Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт"

Біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков -чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.

Акції відбулася в різних містах країни: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та інших.

Українці вийшли на протести в Києві та інших містах через численні професійні провали Арсена Авакова на посаді міністра.

Акція "Аваков - чорт". Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy

Організатори цією акцією назвали "досягнення" Авакова на посаді міністра, про які вирішили нагадати президенту Володимиру Зеленському:

про провалену реформу органів внутрішніх справ,

про переатестацію, наслідком якої стала реабілітація ментовьских кадрів та беркутів

про патрульну поліцію, яка стала ширмою для старих мєнтів, зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром,

про десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими, недорозслідуваними, злитими,

про корупційні закупівлі пріусів, рюкзаків і так далі, від яких вдалося відмазатися,

про чорні діри прикордонної служби, через які втікають нападників та вбивці,

про сумнівні та небезпечні призначення в МВС

про злиті за допомогою поліції резонансні корупційні справи, в тому числі - справи НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не сумнівається, що Аваков залишиться міністром.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у чинному уряді є пара "незашкварених" людей, з якими він готовий продовжувати працювати.