Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт"

Біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков -чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.\r\nАкції відбулася в різних містах країни: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та інших.\r\nУкраїнці вийшли на протести в Києві та інших містах через численні професійні провали Арсена Авакова на посаді міністра.\r\n\r\nАкція "Аваков - чорт". Фото: facebook.com\/vladislav.krasinskiy\r\n\r\nОрганізатори цією акцією назвали "досягнення" Авакова на посаді міністра, про які вирішили нагадати президенту Володимиру Зеленському:\r\n\r\nпро провалену реформу органів внутрішніх справ,\r\nпро переатестацію, наслідком якої стала реабілітація ментовьских кадрів та беркутів\r\nпро патрульну поліцію, яка стала ширмою для старих мєнтів, зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром,\r\nпро десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими, недорозслідуваними, злитими,\r\nпро корупційні закупівлі пріусів, рюкзаків і так далі, від яких вдалося відмазатися,\r\nпро чорні діри прикордонної служби, через які втікають нападників та вбивці,\r\nпро сумнівні та небезпечні призначення в МВС\r\nпро злиті за допомогою поліції резонансні корупційні справи, в тому числі - справи НАБУ.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не сумнівається, що Аваков залишиться міністром. \r\nРаніше Володимир Зеленський заявляв, що у чинному уряді є пара "незашкварених" людей, з якими він готовий продовжувати працювати.