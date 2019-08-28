підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 серпня 2019, середа, 21:33 15
Суспільство 2019-08-28T22:30:03+03:00
Українські Новини
Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт"

Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт"

Біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков -чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.

Акції відбулася в різних містах країни: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та інших.

Українці вийшли на протести в Києві та інших містах через численні професійні провали Арсена Авакова на посаді міністра.

АкціяАкція "Аваков - чорт". Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy

Організатори цією акцією назвали "досягнення" Авакова на посаді міністра, про які вирішили нагадати президенту Володимиру Зеленському:

  • про провалену реформу органів внутрішніх справ,
  • про переатестацію, наслідком якої стала реабілітація ментовьских кадрів та беркутів
  • про патрульну поліцію, яка стала ширмою для старих мєнтів, зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром,
  • про десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими, недорозслідуваними, злитими,
  • про корупційні закупівлі пріусів, рюкзаків і так далі, від яких вдалося відмазатися,
  • про чорні діри прикордонної служби, через які втікають нападників та вбивці,
  • про сумнівні та небезпечні призначення в МВС
  • про злиті за допомогою поліції резонансні корупційні справи, в тому числі - справи НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не сумнівається, що Аваков залишиться міністром.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у чинному уряді є пара "незашкварених" людей, з якими він готовий продовжувати працювати.

Більше новин про: Арсен Аваков Акція протесту Аваков - чорт

Архів
Новини
Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі 22:19
Стефанчук звинуватив депутата Князевича у передачі новому парламенту законопроекту про зняття недоторканності 22:14
Прокурор назвав причину пожежі в готелі в Одесі, в якому згоріли люди 21:52
Акція
Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт" 21:33
"Слуги народу" на закритій зустрічі з Зеленським не обговорювали кадрові призначення 21:27
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Зеленський за участь США в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі" 16:29
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok