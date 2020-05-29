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29 травня 2020, пʼятниця, 07:11 26 Інфографіка
Силові структури 2020-05-29T09:15:01+03:00
Українські Новини
Аваков встановив рекорд України – найдовше очолює МВС

Аваков встановив рекорд України – найдовше очолює МВС

Петро Стуженко
Арсен Аваков, МВС України
Арсен Аваков. Фото: Українське Фото
Арсен Аваков. Фото: Українське Фото

В історії незалежної України всього було 11 міністрів внутрішніх справ та 4 виконуючих обов'язки міністра. На даний момент самим "довгограючим" серед них є Арсен Аваков, він очолює Міністерство внутрішніх справ (МВС) вже 6 років та 4 місяці.

Редакція інформаційного агентства Українські Новини порівняла терміни перебування на посаді усіх міністрів внутрішніх справ України. Перерахуємо хронологічно ТОП-3 самих "стійких" силовиків: перший міністр внутрішніх справ незалежної України Василишин Андрій Володимирович (24 серпня 1991 року - 21 липня 1994 року) - 3 роки на посаді, третій міністр Кравченко Юрій Федорович (3 липня 1995 року - 26 березня 2001 року) -5 років і 9 місяців в посаді, Аваков Арсен Борисович (27 лютого 2014 року - по даний час) - 6 років і 4 місяці.

Слід згадати Луценка Юрія Віталійовича, який двічі очолював МВС: з 4 лютого 2005 року по грудень 2006 року та з 18 грудня 2007 року по 28 січня 2010 року, що сумарно складає 3 роки та 11 місяців перебування на посаді.

Список міністрів внутрішніх справ незалежної України в хронологічному порядку:

  1. 24 серпня 1991 року - 21 липня 1994 року - Василишин Андрій Володимирович;
  2. 28 липня 1994 року - 3 липня 1995 року - Радченко Володимир Іванович;
  3. 3 липня 1995 року - 26 березня 2001 року - Кравченко Юрій Федорович;
  4. 26 березня 2001 року - 27 серпня 2003 року - Смирнов Юрій Олександрович;
  5. 27 серпня 2003 року - 3 лютого 2005 року - Білоконь Микола Васильович;
  6. 4 лютого 2005 року - 1 грудня 2006 року - Луценко Юрій Віталійович;
  7. 1 грудня 2006 року - 18 грудня 2007 року - Цушко Василь Петрович;
  8. 18 грудня 2007 року - 28 січня 2010 року - Луценко Юрій Віталійович;
  9. 11 березня 2010 року - 7 листопада 2011 року - Могильов Анатолій Володимирович;
  10. 7 листопада 2011 року - 21 лютого 2014 року - Захарченко Віталій Юрійович;
  11. 27 лютого 2014 року - по теперішній час - Аваков Арсен Борисович.

20 травня в ході прес-конференції Президент України Володимир Зеленський назвав Авакова "потужним міністром".

Міністр внутрішніх справ Аваков задекларував 1 341 511 гривень доходів за 2019 рік.

4 березня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету Міністрів, Авакова перепризначили на посаду міністра внутрішніх справ.

29 серпня 2019 року Рада призначила міністра внутрішніх справ - Аваков продовжив очолювати МВС.

27 лютого 2014 року Аваков очолив МВС.

Джерело : Українські новини
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