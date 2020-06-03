"Слуга народу" викликала Авакова відзвітувати за Кагарлик і Бровари

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у депутатів від його фракції є питання до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тому він буде в п'ятницю, 5 червня, звітувати про виконану роботу. Раніше від "Слуги народу" з трибуни Ради закликав відправити у відставку Авакова.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"До Арсена Борисовича багато депутатів мають питання, тому Арсена Борисовича запросили, особливо після двох останніх резонансних справ у Броварах і Кагарлику, і тому Арсена Борисовича фракція офіційно запросила на погоджувальній раді на п'ятницю на доповідь", - сказав він.

На питання про особисте ставлення голови фракції до роботи Авакова, він відповів, що для початку хотів би почути звіт міністра.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков встановив рекорд України – найдовше очолює МВС. На своїй посаді Аваков вже 6 років і 4 місяці.

У травні цього року Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що вважає Авакова "потужним міністром".

Ще в серпні минулого року під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт". Українці вийшли на протести в Києві та інших містах через численні професійні провали Арсена Авакова на посаді міністра.