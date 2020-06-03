Меморандум про співпрацю з МВФ підпишуть до 10 червня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує підписання меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до 10 червня попри те, що МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів. Про це він повідомив на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. "У п'ятницю були досягнуті остаточні домовленості з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні можемо говорити про те, що в термін до 10 червня відбудеться засідання ради Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу в загальній сумі 5 млрд доларів", - сказав він. Шмигаль зазначив, що в проєкті меморандуму є чіткі вимоги для отримання коштів, у тому числі прозорість роботи державних банків та державних підприємств, посилення корпоративного управління держпідприємств, реформа Митної і Податкової служб. Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів - про це йдеться в проекті меморандуму. А також: - Україна виставить на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії. - Тариф на опалення можуть переглядати щорічно. - Українців чекає підвищення пенсійного віку.