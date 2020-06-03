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03 червня 2020, середа, 14:44 8
Економіка 2020-06-03T15:30:02+03:00
Українські Новини
Меморандум про співпрацю з МВФ підпишуть до 10 червня, - Шмигаль

Меморандум про співпрацю з МВФ підпишуть до 10 червня, - Шмигаль

Ольга Фандорина
МВФ, Транш МВФ, Денис Шмигаль, меморандум МВФ
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує підписання меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до 10 червня попри те, що МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів.

Про це він повідомив на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"У п'ятницю були досягнуті остаточні домовленості з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні можемо говорити про те, що в термін до 10 червня відбудеться засідання ради Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу в загальній сумі 5 млрд доларів", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що в проєкті меморандуму є чіткі вимоги для отримання коштів, у тому числі прозорість роботи державних банків та державних підприємств, посилення корпоративного управління держпідприємств, реформа Митної і Податкової служб.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів - про це йдеться в проекті меморандуму.

А також:

- Україна виставить на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії.

- Тариф на опалення можуть переглядати щорічно.

- Українців чекає підвищення пенсійного віку.

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