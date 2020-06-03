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03 червня 2020, середа, 09:57 9
Фінанси 2020-06-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів

МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів

Сергей Жолобецкий
МВФ, Транш МВФ, Транш від МВФ
Календар ради директорів МВФ розписаний до 10 червня, України в ньому поки немає
Календар ради директорів МВФ розписаний до 10 червня, України в ньому поки немає

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розписав календар ради директорів до 10 червня і поки не включив питання по Україні, у той час як Україна зобов'язується не зменшувати пенсійний вік. 

Про це йдеться в даних календаря ради директорів МВФ, передають Українські Новини.

На даний момент календар МВФ розписаний до 10 червня.

3 червня МВФ розгляне Монголії, Сьєрра-Леоне і Барбадосу.

5 червня рада розгляне питання щодо Ліберії і Папуа Нової Гвінеї, а 10 червня – Гватемалі та Руанді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд доларів 5-6 червня, другий в розмірі 1,6 млрд доларів - восени, третій в розмірі 1,5 млрд доларів - в 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня команда співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з пані Владковой Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості.

Україна має намір посилити процес відбору суддів і ввести інспекцію з розслідувань дисциплінарних справ щодо суддів, а також  розширити фінансування медичної допомоги в рамках програми медгарантій.

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