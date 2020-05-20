підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 11:11 7
Верховна Рада і партії 2020-05-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата

"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата

Ярина Вацяк
Батьківщина, Верховна Рада, Коронавірус, Covid-19, коронавірус у депутата
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді не прийшла на засідання парламенту у зв'язку з самоізоляцією через виявлений у депутата від фракції Олега Мейдича коронавірус.

Про це з трибуни парламенту повідомила заступник голови Ради Олена Кондратюк, передають Українські Новини.

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій, я б сказала відповідальної фракції - це фракція "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич, захворів, у нього підтверджений коронавірус", - сказала вона.

За словами Кондратюк, всі депутати фракції пішли на самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада в середу розгляне законопроєкт №3196 про призначення голови Служби безпеки України строком на 6 років. Також, згідно з цим законопроектом, Рада розгляне можливість непрямо покласти на СБУ захист морально-етичних цінностей суспільства, а також ввести покарання до 8 років в'язниці за перешкоджання діяльності СБУ в особливий період.

Колишній президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко вперше не з'явився на засідання парламенту.

Більше новин про: Батьківщина Верховна Рада Коронавірус Covid-19 коронавірус у депутата

У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносит...
У депутата Мейдича виявлено коронавірус, - Гончаре...
Порошенко вперше за два місяці не з'явився на засі...
Після триденного падіння кількість нових випадків ...
Сьогодні виповнюється рік з дня інавгурації Зеленського. Що він виконав і запланував
Сьогодні 70-й день карантину, до його закінчення залишилося два дні
Новини
Зеленський прогнозує підписання нової програми з МВФ в травні 11:46
52 млн грн сягнули збитки "Вінницягаз" через занижений тариф на розподіл газу 11:37 Прес-реліз
ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського 11:35
Прес-конференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції
Зеленський анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу 11:32
Пресконференція Зеленського. Фото: Страна
Журналістів на пресконференцію Зеленського пропускають в масках і рукавичках 11:19
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
більше новин
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
МОЗ дало рекомендації для пасажирських автоперевезень в період карантину 16:41
Яресько. Фото: YES
Порошенко просив Байдена вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, — запису Деркача 17:59
більше новин
Гривня продовжує впевнено дорожчає восьмий день поспіль. Курс НБУ на середу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok