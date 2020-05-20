"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата

Фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді не прийшла на засідання парламенту у зв'язку з самоізоляцією через виявлений у депутата від фракції Олега Мейдича коронавірус.

Про це з трибуни парламенту повідомила заступник голови Ради Олена Кондратюк, передають Українські Новини.

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій, я б сказала відповідальної фракції - це фракція "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич, захворів, у нього підтверджений коронавірус", - сказала вона.

За словами Кондратюк, всі депутати фракції пішли на самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада в середу розгляне законопроєкт №3196 про призначення голови Служби безпеки України строком на 6 років. Також, згідно з цим законопроектом, Рада розгляне можливість непрямо покласти на СБУ захист морально-етичних цінностей суспільства, а також ввести покарання до 8 років в'язниці за перешкоджання діяльності СБУ в особливий період.

Колишній президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко вперше не з'явився на засідання парламенту.