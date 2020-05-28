У депутата "Слуги народу" знайшли коронавірус, — депутат Гончаренко

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляє, що у депутата Ради від фракції "Слуга народу" Валерія Божика виявлений коронавірус, на який в Україні хворіють 22 382 людей.

Про це він написав у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"COVID-19 захворів ще один нардеп - Валерій Божик ("Слуга народу")", - написав він.

Божик є заступником голови комітету з питань правової політики.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, депутат реєструвався за допомогою картки реєстрації депутатів на чергових засіданнях 19 та 20 травня.

Також згідно з даними реєстрації депутатів - членів комітету, Божик був присутній на засіданні комітету правової політики 22 травня.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавірусу одужали депутат Ради Вадим Новинський (позафракційний), Сергій Рудик (позафракційний), Сергій Шахов ("Довіра"), Руслан Горбенко ("Слуга народу").



Раніше Верховна Рада передбачила роботу в комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань у четвер і п'ятницю, 21 і 22 травня, через коронавірус у депутата Олега Мейдича.



Тим часом у нардепа "Слуги народу" Юрія Арістова знайшли COVID-19.