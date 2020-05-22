У нардепа Арістова виявили COVID-19, — депутат Гончаренко

Після того, як COVID-19 виявили у депутата Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олега Мейдича, коронавірус підтвердили в іншого нардепа — голови бюджетного комітету з питань бюджету, депутата фракції партії "Слуга народу" Юрія Арістова.

Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Голова бюджетного комітету депутат Арістов ("Слуга народу") захворів на COVID-19", - написав він.

Решту подробиць Гончаренко не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада передбачила роботу в комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань у четвер і п'ятницьу, 21 і 22 травня, з-за виявленого у депутата Олега Мейдича коронавіруса.

З цієї ж причини фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді не прийшла на засідання і залишилася на самоізоляції.

Колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, після новини про коронавирусе у депутата "Батьківщини", не з'явився на засідання парламенту.