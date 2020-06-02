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  • Тищенко радився щодо банерів із Зеленським, але той попросив "не починати"
02 червня 2020, вівторок, 22:17 5
Політика 2020-06-02T23:15:01+03:00
Українські Новини
Тищенко радився щодо банерів із Зеленським, але той попросив "не починати"

Тищенко радився щодо банерів із Зеленським, але той попросив "не починати"

Надежда Комендантова
Верховна Рада, Президент України, Володимир Зеленський, Слуга народу, Микола Тищенко
Тищенко. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Тищенко. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода

Заступник голови фракції "Слуги народу", народний депутат Микола Тищенко, за якого на виборах мера готові проголосувати втричі більше киян, ніж за Олександра Ткаченка, на засіданні Парламенту у вівторок намагався затвердити свої банери у президента Володимира Зеленського.

Процес спілкування зняв кореспондент Букв.

На відео видно, як Тищенко надсилає адресату Володимиру Зеленському кілька банерів і просить їх подивитися. "Так буде ок?" – запитує Тищенко у президента.

Пізніше Тищенко вже в спілкуванні з якоїсь Свєтою Ш про зйомки цього тижня згадує, що Офіс президента просив його не починати борд-програму. “За бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив просив не починати борд-програму", – пише Тищенко.

Також Тищенко отримав під час засідання контакти ректорів кількох університетів.

Крім того, нардепу написав якийсь Вітя Кулик зі скаргою, що директор Оболонського ринку не дає торгувати Жанні і Кобі.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у "Слуги народу" спростували, що їхнім кандидатом на виборах мера в Києві буде Микола Тищенко або Олександр Ткаченко депутати від однойменної фракції у Верховній Раді попросили Президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва однак його кандидатуту фракція висуває на посаду міністра культури.

 

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