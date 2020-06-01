"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури

Депутати "Слуги народу" у Верховній Раді на засіданні фракції вирішили підтримати кандидатуру депутата парламенту, голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики, яку раніше займав Бородянський.

Про це у своєму Telegram написав депутат парламенту від фракції Олександр Качура, передають Українські Новини.

"Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко", - написав депутат.

Зазначається, що цю кандидатуру члени фракції підтримали практично одноголосно.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Ткаченко у відеозверненні повідомив, що має намір брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Після того, як у "Слузі народу" спростували, що їх кандидатом на виборах мера в Києві буде Микола Тищенко або Олександр Ткаченко не менш ніж 130 депутатів від однойменної фракції у Верховній Раді попросили президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.