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  • "Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури
01 червня 2020, понеділок, 18:36 20
Політика 2020-06-01T19:32:58+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури

Валерия Драгомирова
Депутат, Верховна Рада, Міністерство культури України, Слуга народу, Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко

Депутати "Слуги народу" у Верховній Раді на засіданні фракції вирішили підтримати кандидатуру депутата парламенту, голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики, яку раніше займав Бородянський.

Про це у своєму Telegram написав депутат парламенту від фракції Олександр Качура, передають Українські Новини.

"Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко", - написав депутат.

Зазначається, що цю кандидатуру члени фракції підтримали практично одноголосно.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Ткаченко у відеозверненні повідомив, що має намір брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Після того, як у "Слузі народу" спростували, що їх кандидатом на виборах мера в Києві буде Микола Тищенко або Олександр Ткаченко не менш ніж 130 депутатів від однойменної фракції у Верховній Раді попросили президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

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"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури
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