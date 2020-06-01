Час діставати теплі куртки з хутром: синоптик попередила про різке похолодання на початку літа

Довгоочікуваний прихід календарного літа принесе сухе тепло, в той час, як закінчення весни було дощовим, з низкою змінюють один одного циклонів з затяжними дощами та холодом.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

З її словами, початок нового тижня і прихід літа не змінить поки погоду в Україні.

Прогноз погоди на початок літа. Карта зі сторінки Наталки Діденко

"Літо почнеться у нас, знову, дощами різної інтенсивності", - констатувала Діденко.

За її словами, в понеділок, 1 червня скрізь буде сиро. "Парасольки не забувайте, взуття - відповідне, омивачі скла і "двірники" перевірте, дистанцію на дорозі і соціальну дистанцію в магазинах - тримайте. До протидощових захисних засобів непогано було б знову отримати теплий одяг - верхній", - рекомендує синоптик.

Причому, зі слів синоптика, жителі північних областей і західній частині чудово будуть виглядати в теплих, з хутряними комірами, куртках або осінніх пальто.

Літо в цих областях розпочнеться похолоданням. Очікується вдень 9 + 13 градусів.

Прогноз погоди

У центральних областях у понеділок одидается + 12 + 18 градусів.Найтепліше буде на Півдні та Сході України: +17 +22 градуси.

У Києві 1 червня - періодичні дощі, красиві хмари і прохолодно, вдень близько + 12 + 14 градусів.

Поступово теплішати в Україні почне зі середи.

"Психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних і автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробна вантаж 6, 7, 8, 9 червня", - попередила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, посуха знищила сходи озимих майже на чверть мільйона гектарів.

При цьому відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.