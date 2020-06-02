Другий день літа: на горі Піп Іван лежить сніг

Станом на 06:00, 2 червня, у Карпатах хмарно, а на горі Піп Іван Чорногірський лежить щільний сніговий покрив і дуже холодно. Про це сказано в повідомленні Черногорсокого гірського пошуково-рятувального поста в Facebook. "Станом на 06:15 2 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний, 13 м\/с. Температура повітря -4 градуси", - сказано в повідомленні рятувальників. Сніг в Карпатах. Фото: Facebook\/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Як повідомляли Українські Новини, в Карпатах наприкінці травня випало до 40 см снігу. Раніше Карпати засипало снігом за тиждень до літа. Тоді температура повітря була +2°С, вітер південно-західний, 7м\/с, обмежена видимість до 70м. Тим часом синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.