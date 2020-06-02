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02 червня 2020, вівторок, 12:22 6
Життя 2020-06-02T14:00:02+03:00
Українські Новини
Другий день літа: на горі Піп Іван лежить сніг

Другий день літа: на горі Піп Іван лежить сніг

Валерия Драгомирова
Погода, Сніг, погода в Карпатах, Сніг в Карпатах, сніг у червні
Сніг у Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг у Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Станом на 06:00, 2 червня, у Карпатах хмарно, а на горі Піп Іван Чорногірський лежить щільний сніговий покрив і дуже холодно.

Про це сказано в повідомленні Черногорсокого гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 06:15 2 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний, 13 м/с. Температура повітря -4 градуси", - сказано в повідомленні рятувальників.

Сніг в Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний постСніг в Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомляли Українські Новини, в Карпатах наприкінці травня випало до 40 см снігу.

Раніше Карпати засипало снігом за тиждень до літа. Тоді температура повітря була +2°С, вітер південно-західний, 7м/с, обмежена видимість до 70м.

Тим часом синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

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