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02 червня 2020, вівторок, 05:50 4
Lifestyle 2020-06-02T06:15:02+03:00
Українські Новини
Похолодає, але стане менше дощів. Синоптик розповіла, коли в Україну прийде літо

Похолодає, але стане менше дощів. Синоптик розповіла, коли в Україну прийде літо

Валерия Драгомирова
Погода, Довгостроковий прогноз погоди, погода на місяць, Погода на сьогодні, погода в червні, прогноз погоди на літо
Літо. Фото: facebook.com/ukrgmc
Літо. Фото: facebook.com/ukrgmc

У вівторок, 2 червня, циклон по імені Izolde все ще буде перебувати на території України. На високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг, який вже "прикрасив" літній пейзаж. Основна порція дощів доведеться на західну частину країни. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Дощі можливі в північних областях (крім Сумської), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході.

На решті території - або без істотних опадів, або місцями незначні.

Дощі в Україні 2 червня. Карта: Facebook/Наталія ДіденкоДощі в Україні 2 червня. Карта: Facebook/Наталія Діденко

Поривчастий вітер очікується, буде задувати з північно-заходу.

Температура повітря вночі буде низькою +4 +8 градусів, на півдні та у східних областях до +12 градусів.

В денні години в Україні очікується переважно +14 +18 градусів, на сході буде тепліше, до + 17 + 22 градусів, а найхолодніше буде у західній частині України, лише + 8 + 13 градусів.

В Києві 2 червня є ймовірність дощу, вночі + 6 градусів, вдень + 14 градусів.

"Повного припинення дощів найближчим часом не обіцяю, але ось стовпчики термометрів нарешті підуть вгору. 3-4 червня до +17 +18 градусів, а потім вже і літо прийде, дочекаємося і +20 і за 20 градусів", - повідомила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в Україні досі утримується дощова та прохолодна погода, метеорологічне літо в столиці так і не настало. Травень в XXI століття виявився найхолоднішим.

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