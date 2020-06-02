Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня

В той час, як влітку в Україні палнують підвищити пенсії, Міністерство соціальної політики обговорив з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) реформування пенсійної системи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

"1 червня 2020 року фахівці Мінсоцполітики під головуванням міністра соціальної політики Марини Лазебної обговорили з місією МВФ в Україні реформування пенсійної системи",- йдеться в ньому.

Наголошується, що сторони обговорили потреби в легалізації зайнятості та детінізації заробітних плат для зростання фінансової стабільності солідарної пенсійної системи.

Також обговорили реалізовані кроки в реформуванні щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів у віці 80+, плани щодо продовження їх в 2021 році та введення щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років.

Лазебна підкреслила необхідність з 2021 року відновити законодавчо 1 березня, як дату для проведення щорічної індексації пенсій.

З її слів, це дозволить забезпечити належне прогнозування потреби у видатках на пенсійні програми.

Фахівці місії МВФ, у свою чергу, зазначили, що підтримують таку ініціативу і вважають її важливою.

Учасники зустрічі також обговорили стан законодавчих ініціатив щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Пенсійний експерт місії МВФ Шаба Фехер наголосив, що твердження, ніби МВФ виступає проти запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, є помилковим і не відповідає дійсності.

За його словами, МВФ підтримує впровадження накопичувальних пенсійних систем, але потрібно переконатися, що будуть створені необхідні умови для того, щоб реформа справді була впроваджена і була ефективною, а не згорнулася через певний час.

Крім цього, на зустрічі обговорили пропозиції Мінсоцполітики щодо заміни механізму відшкодування роботодавцями Пенсійному фонду витрат із виплати пенсій на пільгових умовах, на сплату роботодавцями підвищеного внеску.

Фахівці місії МВФ підтримали необхідність такої заміни механізму фінансування дострокового виходу на пенсію працівників шкідливих професій, наголосивши, що механізм, який існує зараз, не має перспектив.

Учасники зустрічі домовилися продовжувати професійний обмін досвідом для забезпечення підвищення рівня життя людей.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

Понад 8 млн пенсіонерів в травні отримали підвищену пенсію.