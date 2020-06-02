Сьогодні Верховна Рада проведе засідання. Порядок денний

Верховна Рада у вівторок, 2 червня, розгляне в другому читанні законопроєкт №2494 про введення соціальної допомоги для осіб, які досягли 80 років, й одиноких пенсіонерів, які потребують стороннього догляду, та заслухає звіт тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни. Крім того, цього тижня Рада розгляне програму діяльності уряду і законопроєкт про "злодіїв в законі".

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим питанням вказано проєкт постанови про внесення змін до порядку денного третьої сесії парламенту.

Згідно з порядком денним, парламентарі розглянуть проєкти постанов №3449 про призов міжнародної спільноти визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу і №3529 про зміни до постанови про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.

Також в першому читанні Ради розгляне законопроєкти №3194 про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою та №2782 про зміни до Бюджетного кодексу у зв'язку з проведенням адміністративної реформи.

Далі в порядку денному вказано законопроєкти для розгляду в другому читанні: №2379 про зміни до Лісового кодексу в частині проведення національної інвентаризації лісів, №2429 про ліквідацію штучних бюрократичних бар'єрів і корупційних чинників у сфері охорони здоров'я і №2077 про діяльність Спортивної студентської спілки та Української федерації учнівського спорту.

Також на порядку денному значаться три проєкти постанови про зміни до постанови про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів парламентських комітетів (№3512, №3402, №3401).

Для включення до порядку денного та прийняття рішення вказано проєкти законів №3438 про зміни до закону про оцінку впливу на навколишнє середовище в частині скасування громадських слухань на період карантину, №3361 про зміни до деяких законодавчих актів щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності.

Далі парламентарії мають намір розглянути в першому читанні законопроєкти №3348 про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд в частині забезпечення суду приміщенням і з інших питань роботи суду, №3350 про уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості державного підприємства "Антонов" з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням, №2228 про зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, №2450 про зміни до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну ім'я по батькові, №2697 про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, № 2695 про посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, №2694 про використання світловідбивних елементів пішоходами, №2696 про використання світловідбивних елементів учасниками дорожнього руху.

Також у вівторок Рада розгляне проєкт постанови №3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, і заслухає звіт тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни.

Як повідомляли Українськi Новини, цього тижня депутати вже працюватимуть в режимі чергових пленарних засідань.

З 1 червня операторам та фотокореспондентам дозволили перебувати в ложі для преси у Раді.