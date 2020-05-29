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29 травня 2020, пʼятниця, 16:26 11
Фінанси 2020-05-29T18:45:03+03:00
Українські Новини
У квітні середня зарплата в Україні зменшилася на 8,9% порівняно з березнем

У квітні середня зарплата в Україні зменшилася на 8,9% порівняно з березнем

Елена Новикова
Зарплата, середня зарплата, Держстат, зарплати за квітень
Середня зарплата в Україні за квітень
Середня зарплата в Україні за квітень

У квітні середня заробітна плата зменшилася порівняно з березнем на 8,9%, або на 1 016 гривень до 10 430 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 15 278 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 7 560 гривень/місяць.

У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.

Середня заробітна плата населення України в квітні, гривень:

  квітень квітень в % до березня
Середня 10430 91,1
Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 10140 111,4
Промисловість 11412 87,5
- Видобувна промисловість 15863 89,1
- з неї видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу 10156 87,2
- Обробна промисловість 10435 97,4
- харчова промисловість и переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 4843 71,6
- текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри і шкіряного взуття 8240 82,8
- виробництво деревини і виробів і з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16832 105,6
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11667 97,6
- хімічне виробництво 20163 81,4
- виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів 9638 90,6
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13008 85,8
- металургія і обробка металу 8842 79,2
- виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції 10679 86,1
- виробництво електричного і електронного обладнання 8857 87,8
- виробництво машин і обладнання 9267 81,7
- виробництво транспортного обладнання 8116 72,9
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 9384 83,9
- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 14806 86,0
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8988 93,3
Будівництво 8243 86,2
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 10397 90,4
Транспорт і зв’язок 10742 92,3
Тимчасове розміщення і організація харчування 3500 62,0
Інформація і телекомунікації 18317 78,6
Фінансова діяльність 20256 92,8
Операції з нерухомістю 7121 84,0
Професійна, наукова і технічна діяльність 14802 79,8
Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 9258 88,7
Державне управління і борона; обов’язкове соціальне страхування 15041 99,5
Освіта 8310 97,7
Охорона здоров’я і соціальна допомога 7035 87,3
Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 8007 91,4
Надання інших послуг 10616 76,5

Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 1,1%, або на 120 гривень до 10 847 гривень в місяць. А в січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Раніше Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні.

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