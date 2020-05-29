У квітні середня зарплата в Україні зменшилася на 8,9% порівняно з березнем

У квітні середня заробітна плата зменшилася порівняно з березнем на 8,9%, або на 1 016 гривень до 10 430 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 15 278 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 7 560 гривень/місяць.

У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.

Середня заробітна плата населення України в квітні, гривень:

квітень квітень в % до березня Середня 10430 91,1 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 10140 111,4 Промисловість 11412 87,5 - Видобувна промисловість 15863 89,1 - з неї видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу 10156 87,2 - Обробна промисловість 10435 97,4 - харчова промисловість и переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 4843 71,6 - текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри і шкіряного взуття 8240 82,8 - виробництво деревини і виробів і з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16832 105,6 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11667 97,6 - хімічне виробництво 20163 81,4 - виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів 9638 90,6 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13008 85,8 - металургія і обробка металу 8842 79,2 - виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції 10679 86,1 - виробництво електричного і електронного обладнання 8857 87,8 - виробництво машин і обладнання 9267 81,7 - виробництво транспортного обладнання 8116 72,9 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 9384 83,9 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 14806 86,0 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8988 93,3 Будівництво 8243 86,2 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 10397 90,4 Транспорт і зв’язок 10742 92,3 Тимчасове розміщення і організація харчування 3500 62,0 Інформація і телекомунікації 18317 78,6 Фінансова діяльність 20256 92,8 Операції з нерухомістю 7121 84,0 Професійна, наукова і технічна діяльність 14802 79,8 Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 9258 88,7 Державне управління і борона; обов’язкове соціальне страхування 15041 99,5 Освіта 8310 97,7 Охорона здоров’я і соціальна допомога 7035 87,3 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 8007 91,4 Надання інших послуг 10616 76,5

Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 1,1%, або на 120 гривень до 10 847 гривень в місяць. А в січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Раніше Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні.