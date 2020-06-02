Баканов в СБУ заробив в 5 разів більше, ніж у "95 кварталі"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов задекларував 3 квартири, 4 земділянки і 536,5 тис. гривень зарплати в СБУ за 2019 рік в той час, як журналісти виявили "таємний" маєток Баканова під Києвом з власним озером та парком.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Баканов задекларував квартиру в Києві площею 56 кв. м., куплену в 2016 році, вартістю 1 млн гривень, квартиру в Кривому Розі площею 85,8 кв. м., придбану в 2011 році, її вартість не вказана, квартиру дружини Оксани Лазаренка в Києві площею 56,3 кв. м., куплену в 2000 році, вартість якої оцінена в 19 тис. гривень.

Також Баканов володіє земельними ділянками в Ходосіївці Києво-Святошинського району, Київська область площею 2 834 кв. м. (оформлена на дружину), 43 кв. м., 1 502 кв. м. і 891 кв. м.

Перші 2 ділянки були куплені в 2018 році та оцінюються в 227 тис. і 13 тис. гривень відповідно, вартість 2 останніх не відома.

В об'єктах незавершеного будівництва Баканов вказав житловий будинок в Ходосіївці, площа і ціна не вказані.

Крім цього, глава СБУ користується автомобілем Volkswagen Passat 1.8 2010 року випуску, який коштує 111,4 тис. гривень і належить його дружині, сама Оксана також володіє Volkswagen Touareg 2012 року випуску, вартістю 475,5 тис. гривень.

Баканов задекларував заробітну плату за роботу в "Квартал 95" у сумі 107,7 тис. гривень, а за роботу на посаді голови СБУ - 536,5 тис. гривень.

Дохід від заняття підприємницькою діяльність дружини в 2019 році приніс їй 240 тис. гривень, а в Київському коледжі зв'язку вона отримала 27,3 тис. гривень.

На Банківських рахунках у Баканова 233 євро, 16 доларів, 418 гривень, у його дружини - 129 гривень.

Готівки у Баканова 170 тис. доларів.

При цьому в декларації немає цінних паперів, корпоративних прав або юридичних осіб, трастів чи інших подібних правових утворень, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова.

Крім того, Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою.