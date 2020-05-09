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09 травня 2020, субота, 08:00 3
Силові структури 2020-05-09T08:15:02+03:00
Українські Новини
Із зарплати міністра оборони Тарана вирахували 31 тисячу гривень після перегляду бюджету

Із зарплати міністра оборони Тарана вирахували 31 тисячу гривень після перегляду бюджету

Ирина Николенко
Кабмін, Міністерство оборони України, зарплата чиновників, Андрій Таран
Андрій Таран. Фото: mil.gov.ua
Андрій Таран. Фото: mil.gov.ua

За квітень міністра розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав зарплату у 47 тисяч гривень, таку ж суму нарахували і міністру Оборони України Андрію Тарану. Про це повідомили у відповіді Департаменту фінансів Міністерства оборони України на інформаційний запит Українських Новин.

Посадовий оклад Андрія Тарана становить 53 428 гривень. У квітні йому нарахували надбавку за роботу в умовах режимних обмежень в сумі 10 685 гривень, стільки ж – як державному експерту з питань державної таємниці. У зв'язку з обмеженням бюджету на період карантину, вирахували 31 тисячу гривень. Загалом, за квітень Андрій Таран отримав 47 230 гривень.

Зарплата в Міністерстві оборони України за квітеньЗарплата в Міністерстві оборони України за квітень

Міністр оборони Андрій Таран у квітні отримав зарплату в розмірі 47 230 гривеньМіністр оборони Андрій Таран у квітні отримав зарплату в розмірі 47 230 гривень

Його заступники Іван Руснак, Анатолій Петренко, Олександр Поліщук, Олександр Миронюк та Ігор Старобінський отримали стільки ж – по 47 230 гривень. Однак, більше самого міністра оборони, отримав його заступник – Олексій Марценюк (займав цю посаду до 17 квітня 2020 року). Йому нарахували 79 410 гривень. Державний секретар міністерства оборони Олександр Дублян також отримав 47 230 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Олексій Данілов отримав зарплату удвічі меншу свого середнього окладу.

Квітневий оклад голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та його заступника Руслана Стефанчука склав 89 тисяч гривень разом з "депутатськими".

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